Siili käigus tekitati maastikul ligi 200 kahjustust

«Kaitseväe tsiviil-militaar koostöö inimesed on registreerinud 192 kahjustust, millest 20 on tänaseks korda tehtud ning 172 vajavad veel lahendamist. Tegemist on tee- ja maastikukahjudega, mille kaitsevägi korrastab nii kiiresti kui võimalik, kas oma jõududega või koostööpartnerite abi kasutades,» ütles kaitseväe pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile.