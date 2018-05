Tähelepanu: kaitseväe kolonnid alustavad homme suurõppuselt Siil tagasi liikumist

Kaitsevägi juhib tähelepanu, et kõige suurema koormusega liiklemise päev on pühapäev, 13. mai, mil Lõuna-Eestist liigub kolonnides Põhja- ja Kirde-Eesti suunas üle 1000 kaitseväe ja liitlasvägede sõiduki. Arvestades, et pühapäev on ühtlasi emadepäev ja kindlasti on ka palju tsiviilisikuid maanteedel liikumas, palutakse kõigil liiklejail varuda kannatlikku meelt ning rohkem aega turvaliseks kohalejõudmiseks.