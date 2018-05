INTERAKTIIVNE GRAAFIK: Õppus ministeeriumis, pantvangidraama ning ohtralt kontrollpunkte üle Eesti

Enam kui 500 politseinikku ja piirivalvurit on õppusega 2.-6. maini õppusega seotud, suuremad tegevused toimuvad 4.-6. maini. ​Politsei kinnitab, et suurõppuse Siil ajal on õppusteväliste patrullide arv Eestis sama ehk igapäevastele sündmustele reageerimine ei ole pärsitud. Õppuse ajal toimuvad ka reidid ning liiklusrikkujatel on suurem tõenäosus vahele jääda. «Teostatakse suuremas mahus liiklusjärelevalvet ning on rohkem õppusel osalevaid patrulle. Kuigi on õppus, siis tööd tehakse reaalselt,» vahendab politsei.